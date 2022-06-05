Сборная России проведет два матча в сентябре. Одним из соперников будет Иран

Сборная России по футболу проведет два матча в сентябре 2022 года

По информации «СЭ», сборная России по футболу проведет два матча в сентябре, одним из соперников будет сборная Ирана. Место проведения матча пока не определено, это будет либо Тегеран, либо Москва.

Переговоры со вторым спарринг-партнером для сборной находятся в процессе, существует несколько вариантов.

Ранее тренерский штаб сборной принял решение не играть матчи в июне, дав игрокам полноценный отпуск.

Прежде исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.