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Сегодня, 18:07

Колосков: «Сборная России — средняя команда. Узбекистан для нее — сильный соперник»

Колосков отреагировал на возможное проведение товарищеских матчей сборной России с Ираном и Узбекистаном
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с Ираном и Узбекистаном.

«Такие матчи нужно проводить однозначно. Институт сборной команды должен существовать, потому что все эти санкции, которые были наложены, невечные. И когда они закончатся, команда должна будет готовиться проводить сборы и товарищеские матчи. Что касается выбора соперника, то здесь слишком узкий выбор. Потому что Европа закрыта, а остается Азия, Африка и Южная Америка. В Африку и Южную Америку ехать далеко, а Азия ближе. Конечно, хорошо было бы сыграть и там, и там. Сильный ли соперник Узбекистан? Для нас все соперники сильные. Сборная России — такая средняя команда, судя по последним нашим достижениям. Узбекистан — вполне приличная команда, с которой было бы интересно сыграть, как и с Ираном», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее исполком УЕФА вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в турнирах под эгидой организации. УЕФА объявил, что Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Вячеслав Колосков
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