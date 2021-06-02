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Сафонов назвал неожиданным дебют за сборную России в матче с Польшей

01:37
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов рад своему дебюту в товарищеском матче против Польши (1:1). Он на 63-й минуте встречи заменил Антона Шунина.

«Готовился к игре, но немножко неожиданным для меня стал дебют. Сейчас идет подготовка, достаточно важный матч, поэтому мне приятно, что мне доверили игровое время сегодня. Это мой дебют.

Тренер говорил перед выходом на поле, чтобы я спокойно играл, как умею, и не переживал. Если честно, не сильно волновался, был уверен, что все пройдет хорошо. Я готовился. Для меня задача — готовиться как будто буду играть я. Так буду продолжать делать и дальше", — приводит пресс-служба РФС слова Сафонова.

Польша — Россия

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