Черчесов доволен, что игроки не получили травм в матче с Польшей

Главный тренер сборной России Черчесов высказался о пропущенном голе в товарищеском матче против Польши (1:1). По его словам, главное, что игроки избежали травм.

— Как вы чувствуете себя в Польше? Польские болельщики хорошо вас приняли?

— Да. У меня тут много друзей.

— Оцените гол, который ваша команда пропустила?

— Я его не видел, так как отвернулся. Когда посмотрю, разберу и смогу ответить на этот вопрос. Польша — добротная, крепкая команда, но по этой игре силу оценить нельзя, так как не было несколько ведущих игроков.

— Что самое главное можно вынести из сегодняшнего матча? Какие изменения могут быть в следующей игре?

— Главное — нет травм. Это было самое главное для меня. Но и отношение к игре и реакция на пропущенный гол. То, что хотели, мы выполнили. На чемпионате темп будет еще выше, это понятно.

(Максим Алланазаров)