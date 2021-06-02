Стали известны четыре игрока, которые не попали в заявку России на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России назвал список игроков, которые примут участие в матчах чемпионат Европы по футболу. В заявку вошло 26 футболистов.

Из расширенного состава из 30 игроков в список не попали четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).