Россия попала в топ-5 самых дорогих сборных, пропускающих Евро-2024
Портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих составов европейских сборных, которые пропустят финальную стадию чемпионата Европы 2024 года. Команда России расположилась на 4-м месте с общей стоимостью состава в 157,3 миллиона евро. Сборная не сыграет на Евро из-за отстранения УЕФА.
Возглавила рейтинг команда Норвегии, состав которой стоит 335,4 миллиона евро. На втором месте — Швеция (206,9), следом идет Ирландия (161,6).
Турнира пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевка группового этапа состоится 2 декабря в Гамбурге.
Топ-10 рейтинга:
Норвегия — 335,4 млн евро;
Швеция — 206,9 млн евро;
Ирландия — 161,6 млн евро;
Россия — 157,3 млн евро;
Северная Македония — 54,4 млн евро;
Косово — 51,1 млн евро;
Черногория — 46,8 млн евро;
Болгария — 36,4 млн евро;
Армения — 34,6 млн евро;
Северная Ирландия — 32,2 млн евро.
В этом году сборная России провела восемь матчей. Команда обыгрывала Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).
Ранее в РФС подтвердили, что матч против Кубы войдет в Книгу рекордов России.
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