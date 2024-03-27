Игнатьев предположил, чего ждать от Грузии на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что грузинская сборная имеет шансы выйти из группы на чемпионате Европы-2024.

«Загадывать рано, потому что надо смотреть за тем, в каких составах сборные отправятся в Германию. Наверное, мы будем ожидать от грузин поступательного движения вперед, большего развития, больших успехов. И даже если им не удастся выйти из группы, все равно они сделают пробный шаг на крупном турнире, который позволит им в дальнейшем выступать более уверенно. Не только на уровне сборных, но и на клубном уровне, потому что без этого невозможно выстроить фундамент и ожидать стабильных выступлений на европейском уровне», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

26 марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.