Новиков: «Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной»

Бывший вратарь сборной СССР Валерий Новиков считает, что сборной России в товарищеских матчах стоит играть против топ-команд Южной Америки.

«Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной, шанс посмотреть, на что она способна, когда играет на серьезном уровне. И если бы это случилось, интерес был бы совершенно другой, народ бы пришел на стадион в большом количестве», — цитирует «Газета.Ru» Новикова.

В понедельник сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче. Встреча состоялась в Волгограде.