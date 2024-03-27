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Гладилин прокомментировал выход Украины на Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что выход сборной Украины на Евро-2024 не стал для него сюрпризом.

«Это было ожидаемо, учитывая подбор игроков в сборной Украины, большая их часть играет за рубежом в сильных клубах, там работают квалифицированные тренеры, так что здесь большого сюрприза нет. Исландская сборная сверкнула в свое время, когда у нее было хорошее поколение игроков, но сейчас его нет, нет достаточного количества футболистов высокого класса, так что победа сборной Украины закономерна», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В стыковом матче Евро-2024, который прошел 26 марта на «Вроцлав Арене» в Вроцлаве, сборная Украины выиграла у команды Исландии со счетом 2:1. На чемпионате Европы украинская команда сыграет в группе с Румынией, Словакией и Бельгией.

Источник: Газета.Ru
Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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