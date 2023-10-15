Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля.

В нем примут участие всего 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире. Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные.

Жеребьевка отборочного турнира состоялась 9 октября 2022 года. Все сборные поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Квалификационные матчи проходят с марта 2023 года по март 2024.

Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Квалифицировались в финальный раунд

Германия. Квалифицировалась как хозяин финального турнира чемпионата Европы.

Квалифицировалась как хозяин финального турнира чемпионата Европы. Франция. 13 октября после победы над Нидерландами (2:1) гарантировала себе место в топ-2 группы В.

13 октября после победы над Нидерландами (2:1) гарантировала себе место в топ-2 группы В. Португалия. 13 октября после победы над Словакией (3:2) гарантировала как минимум второе место в группе J.

13 октября после победы над Словакией (3:2) гарантировала как минимум второе место в группе J. Бельгия. 13 октября после победы над Австрией (3:2) гарантировала финиш в топ-2 группы F.

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