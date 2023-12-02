Куман — о группе Нидерландов на Евро-2024: «Предпочел бы, чтобы у нас не было Франции. Наша цель — выиграть турнир»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2024.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Сборная Нидерландов сыграет в группе D против Франции, Австрии и еще одного соперника, который определится в стыковых матчах.

«Я бы предпочел, чтобы у нас в группе не было Франции, Франция предпочла бы, чтобы у них не было нас. Мы ждем, чтобы увидеть, кто станет четвертым соперником. У нас еще не так много информации об Австрии, нам нужно подготовиться. Посмотрим, что произойдет этим летом. Цель — выиграть Евро, как и всегда. Если мы играем в турнире, мы стремимся его выиграть», — приводит слова Кумана RMC Sport.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.