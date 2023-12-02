Спаллетти — о жеребьевке Евро-2024: «Все могло сложиться лучше, но никогда не забывайте, что мы Италия!»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги жеребьевки Евро-2024.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Хорватии и Албании.

«Все могло сложиться лучше, но мы были в четвертой корзине. Никогда не забывайте, что мы Италия! Любой, кто любит футбол, должен получать удовольствие от испытаний, иначе можно потерять всю радость от них», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.