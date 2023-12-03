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Сегодня, 04:27

Ширер: «Жребий был очень благосклонен к Англии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер подвел итоги жеребьевки Евро-2024.

«Жребий был очень благосклонен к Англии. Можно рассчитывать на победу во всех матчах. Англия отправится на турнир с верой в возможность итоговой победы при нынешних своих игроках и их опыте. Они являются фаворитами наряду с Францией, вне всяких сомнений. Появится понимание того, что сейчас, возможно, наступает их время.

Сборная Англии сыграет в группе C с командами Словении, Дании и Сербии. Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Трофей чемпионата Европы. Определен состав групп Евро-2024: Франция — в группе с Нидерландами, Италия — с Испанией
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/draws/2024/2001079/
Алан Ширер
Футбол
Сборная Англии по футболу
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