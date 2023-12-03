Главный тренер сборной Португалии Мартинес заявил, что доволен жеребьевкой Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги жеребьевки Евро-2024.

Жеребьевка чемпионата Европы-2024 прошла 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия).

Сборная Португалии сыграет в группе F против Турции, Чехии и победителя плей-офф пути C (Греция / Казахстан / Люксембург / Грузия).

«Я доволен итогами. Жеребьевка всегда непредсказуема. Для Португалии будет здорово играть в центре Германии, рядом с болельщиками, на стадионах таких крупных клубов, как «Лейпциг», «Дортмунд» и «Шальке».

Что касается соперников, то здесь все сложно. Те, кто выходит из плей-офф, приходят сильными, с большим импульсом от своих побед. Тот факт, что у Чехии нет тренера, на данном этапе остается загадкой. Я хорошо их знаю, у них хорошие игроки. Турция выиграла в своей группе у Хорватии и Уэльса. У них отличный уровень и они очень конкурентоспособны», – цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия немцы сыграют со сборной Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене. Финал турнира пройдет в Берлине.