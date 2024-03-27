Гладилин объяснил выход Грузии на Евро-2024 работой Вилли Саньоля

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что ключевым фактором выхода сборной Грузии на Евро-2024 стала работа французского тренера Вилли Саньоля.

«Это большой успех для страны, большая победа, которая была достигнута в первую очередь работой тренерского штаба во главе с Вилли Саньолем, который уже три года работает в Грузии, а также грузинской федерации футбола, которая поддерживала и помогала тренеру, несмотря на то что далеко не все и не всегда получалось. Саньоль смог создать боеспособную команду, обыгравшую довольно сильного соперника — Грецию. Я очень рад за грузин, что они смогли отобраться на чемпионат Европы», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

26 марта сборная Грузии обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) и впервые вышла в финальный турнир чемпионата Европы. Грузинская команда сыграет в одной группе с Португалией, Чехией и Турцией.