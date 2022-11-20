Баринов — о матче с Узбекистаном: «Надо спросить у нападающих, почему они не забивают»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги товарищеского матча с Узбекистаном (0:0).

— Игру можно занести в актив, несмотря на 0-0. Получили игровое время, работали. Две игры на ноль, но то что не забили, надо спросить у нападающих.

— Если бы вы были болельщиком, как бы отреагировали на такие игры?

— Нормально. Надо спросить у нападающих, почему они не забивают. У Соболева было 3-4 момента. Тут не забивает, а в «Спартаке» забивает. Конец года, усталость накапливается. Тяжело.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).