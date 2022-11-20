Баринов: «Год тяжелый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов после завершения товарищеского матча против Узбекистана (0:0) заявил, что футболисты российской команды выложились на 100 процентов на поле.

«Беречь себя? Это как? Ты за сборную играешь. Не получишь травму сегодня, получишь завтра.

Год тяжелый. Это не отмазка, из-за которой мы не забили. Конец года, все устают, не надо нас поливать грязью. В официальных матчах будет все по-другому», — заявил Баринов.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).