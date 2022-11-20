Губерниев: «Тоска! Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после завершения товарищеского матча между футбольными сборными России и Узбекистана (0:0).

«Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы ничего как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).