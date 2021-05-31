Колосков сомневается, что товарищеские матчи сборной России определят окончательный состав на Евро-2020

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Польши.

«Команда должна показать то, что натренировали. Конечно, в таких матчах речь идет не о победе. Выиграть тут не главное. Важно понять, в каком состоянии находятся футболисты. Эти товарищеские матчи — хитрая вещь. Сейчас сыграем плохо, а потом выиграем. Я бы рассматривал эти матчи как итог подготовки к чемпионату Европы. В контрольных матчах определили недостатки, а потом будет время для их устранения. После этих матчей мы поймем, на правильном ли пути находится сборная», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков считает, что у всех игроков есть одинаковые шансы попасть в окончательную заявку на Евро-2020.

«У всех равные шансы. Понятно, что у кого-то из них шансы поровнее — Дзюба, Джикия. Они в порядке, они точно будут играть. Вряд ли эти товарищеские матчи окончательно определят, кто поедет, а кто нет. У кого-то может быть травма, кто-то может не подходить под стиль игры. Черчесов внимательно изучает все характеристики футболистов. Может быть, он у себя в памяти и держит фамилии лишних игроков», — добавил Колосков.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

(Владимир Пушкарев)