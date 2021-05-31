Губерниев: «Надеюсь спеть гимн после Киркорова! Нужно придавать его исполнению солидно-спортивный статус»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с Польшей и Болгарией.

«Сборная сейчас под нагрузками. С одной стороны, товарищеские матчи — очень важная история готовности команды. С другой стороны, мы понимаем, что у Черчесова умозрительное отношение к контрольным играм. Я с интересом жду товарищеских матчей. Надеюсь, что я буду петь гимн после выступления Филиппа Киркорова! Нужно придавать его исполнению солидно-спортивный статус! Самое главное, чтобы сборная вселяла болельщикам некую уверенность», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев поделился мыслями насчет окончательной заявки сборной России на Евро-2020.

«В любом случае, после этих игр лишние игроки отсеются. Игроки должны себя проявлять. Иначе они даже банку полировать не будут, а останутся дома. Тренерский штаб уже держит фамилии футболистов, которые не поедут на Евро. Это мнение может подкрепиться после товарищеских матчей. Эта серьезная проверка сил», — добавил Губерниев.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

(Владимир Пушкарев)