Сборная России показала, как поздравила Головина с днем рождения

Сегодня, 30 мая, свой 25-й день рождения отмечает полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

Twitter национальной сборной показал, как это событие отметили в команде.

На данный момент игрок пребывает в расположении сборной России, с которой готовится к Евро-2020.