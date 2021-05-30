Сборная России показала, как поздравила Головина с днем рождения
20:42
Сегодня, 30 мая, свой 25-й день рождения отмечает полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.
Twitter национальной сборной показал, как это событие отметили в команде.
На данный момент игрок пребывает в расположении сборной России, с которой готовится к Евро-2020.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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