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Сборная России показала, как поздравила Головина с днем рождения

20:42
Александр Головин. Фото Instagram
Александр Головин. Фото Instagram
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Сегодня, 30 мая, свой 25-й день рождения отмечает полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин.

Twitter национальной сборной показал, как это событие отметили в команде.

На данный момент игрок пребывает в расположении сборной России, с которой готовится к Евро-2020.

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