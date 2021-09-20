Когда матчи сборной России со Словакией и со Словенией в отборе ЧМ-2022
8 октября сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (Казань, начало — в 21.45 по мск). Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена».
Матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия пройдет 11 октября в Мариборе, начало — в 21.45.
Ранее, 20 сентября, главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной на октябрьские игры.
Сборная России занимает второе место с 13 очками в турнирной таблице группы H после 6 туров. Лидирует Хорватия (13 баллов).
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