Пономарев — о вызове Дзюбы и Глушакова в сборную: «Это поощрительный список, чтобы игроки не скучали»
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в состав сборной России.
«Ну это же просто расширенный состав. Ничего в этом странного нет, нормальное явление. Это поощрительный список, чтобы игроки не скучали. Дзюба, наверное, обиделся на Карпина, а Глушаков сейчас неплохо играет и даже забивает. У нас также было: кто забивал, сразу попадал в сборную. Но это не значит, что игрок тоже будет забивать в сборной», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с расширенным составом национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Отметим, что в состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю