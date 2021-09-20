Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в состав сборной России.

«Ну это же просто расширенный состав. Ничего в этом странного нет, нормальное явление. Это поощрительный список, чтобы игроки не скучали. Дзюба, наверное, обиделся на Карпина, а Глушаков сейчас неплохо играет и даже забивает. У нас также было: кто забивал, сразу попадал в сборную. Но это не значит, что игрок тоже будет забивать в сборной», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с расширенным составом национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Отметим, что в состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду