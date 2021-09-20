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Отец Агаларова: «Рад, что тренеры сборной России обратили внимание на Гамида»

17:40
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Руслан Агаларов, бывший полузащитник «Анжи» и отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов сына в сборную России. 21-летний форвард — лучший бомбардир РПЛ в этом сезоне, забил 8 мячей в 8 матчах чемпионата.

«Конечно, у меня сейчас только приятные эмоции, — сказал Агаларов «СЭ». — Я понимаю, что это расширенный список, но, все равно, очень приятно. Рад, что тренеры сборной обратили внимание на Гамида. Вдвойне будет приятно, если Гамид попадет в основную обойму. Он и до молодежки выступал в юношеской сборной. Конечно, сам Гамид ждал и надеялся, что его позовут в молодежку. Все впереди. Мы не думаем об этом, а настраиваемся, чтобы Гамид выкладывался на тренировках и играх. А куда это приведет — посмотрим».

Руслан Агаларов также ответил, почему оберегает сына от общения с журналистами.

«Есть вещи, которые я стараюсь у него поправить, подсказать. Но для меня важнее диалог с ним. Очень важно его мнение об игровом эпизоде или иных вещах. Стараюсь его слышать и понять. Оберегаю Гамида от прессы, но это временная вещь. Сейчас нужно сконцентрироваться на игре, тренировке, футболе. Просто не хочу суеты: звонки, интервью, разговоры. Главное же уйдет. Вы извините, что так получается. Гамиду просто нужно время. Все будет, надо подождать», — добавил Агаларов-старший.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

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1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
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