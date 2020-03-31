Черчесов не вызвал бы Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на данный момент он не вызвал бы в команду форварда «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Ранее оба футболиста отбыли тюремный срок.

— Я с Кокориным не разговаривал. Мой номер не менялся с этого времени, — сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Не знаю, как у него. Уже не раз говорил, что у него был большой перерыв в футболе и, тем более, со сборной. Поэтому теперь у него теперь задача восстановить свои качества, проявлять свои лучшие качества и убедить всех, что он уже готов, созрел для следующего шага. То, что случилось с ним, не красит ни его, ни вообще спортсмен. Но что случилось — то случилось. Он уже ответил за этот проступок. Теперь будем смотреть, что дальше. На сегодняшний день мы без него обходились. Теперь его задача — проявлять свои качества, чтобы опять стать для нас важным игроком. Все, что у нас есть, пока было без него. Сейчас бы я Кокорина не вызвал. Мамаева — тоже. Его у нас ни разу не было, поэтому я знаю его в меньшей степени.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы-2020, где сыграет сборная России, был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.