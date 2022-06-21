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Сегодня, 11:15

Чернов: «Бойкот Суперкубка мы не обсуждали. Пускай руководство об этом говорит»

Чернов заявил, что игроки «Спартака» не обсуждали бойкот Суперкубка
Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем здоровье, а также поделился мнением о возможном бойкоте Суперкубка России.

«У меня со здоровьем все отлично. Бойкот Суперкубка мы не обсуждали. Пускай руководство об этом говорит. С Абаскалем не общался, сегодня посмотрим», — сказал Чернов.

Ранее сообщалось, что московский клуб может бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Никита Чернов
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ФК Спартак (Москва)
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