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Сегодня, 11:25

Соболев: «Хочется сыграть в матче за Суперкубок. Одного кубка мало»

Соболев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Севастиан Терлецкий
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Владимир Пушкарев
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Конечно, хочется сыграть в матче за Суперкубок. Одного кубка мало, хочется еще трофеев.

Как одолеть «Зенит»? Нужно набрать больше очков, чем остальные, все просто. На данный момент они побеждают на длительной дистанции. Москва может отобрать у них вторую звезду. По нынешнему составу мы способны с ними бороться", — сказал Соболев.

Также нападающий высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

«Конечно, мы хотим играть в Лиге Европы, в сборной. Мы играем в футбол ради этого, хочется играть там всегда. Тем более когда ты ощутил это, вышел из группы. Обидно, что этого лишают. У «Спартака» мотивация выиграть чемпионат. Мне кубка мало. Я говорил, что хочу поднять трофей над головой, но мне этого мало. Я зашел в раздевалку и понял, что хочу выигрывать еще», — сказал он.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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