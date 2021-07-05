Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Новости   //    Футбол   //    Суперкубок России

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» покажет Первый канал

20:07
Теги:

Первый канал покажет прямую трансляцию матча за Олимп-Суперкубок России, который разыграют между собой чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив».

Встреча пройдет в субботу, 17 июля. Начало игры — в 19:00 (мск), трансляция начнется в 18:50.

Матч пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона «Калининград».

Зенит — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Видео: с кем отдыхает в Армении Ксения Бородина
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Мощный поток воды, смывший женщин в крымском селе, сняли с коптера
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд