Первый канал покажет прямую трансляцию матча за Олимп-Суперкубок России, который разыграют между собой чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив».

Встреча пройдет в субботу, 17 июля. Начало игры — в 19:00 (мск), трансляция начнется в 18:50.

Матч пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона «Калининград».