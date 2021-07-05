Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» покажет Первый канал
20:07
Первый канал покажет прямую трансляцию матча за Олимп-Суперкубок России, который разыграют между собой чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив».
Встреча пройдет в субботу, 17 июля. Начало игры — в 19:00 (мск), трансляция начнется в 18:50.
Матч пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона «Калининград».
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