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Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдет при 70-процентной заполняемости стадиона «Калининград»

19:03
Суперкубок России. Фото РПЛ
Суперкубок России. Фото РПЛ
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Руководство Калининградской области разрешило проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде, сообщает официальный Telegram-канал Тинькофф РПЛ.

Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время.

Матч Олимп-Суперкубка России-2021 «Зенит» — «Локомотив» состоится в Калининграде 17 июля в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1831

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Евгений Петров все материалы автора

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