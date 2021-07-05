Руководство Калининградской области разрешило проведение матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде, сообщает официальный Telegram-канал Тинькофф РПЛ.

Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

РПЛ опубликует билетную программу матча и сообщит о порядке аккредитации СМИ в ближайшее время.

Матч Олимп-Суперкубка России-2021 «Зенит» — «Локомотив» состоится в Калининграде 17 июля в 19.00 по московскому времени.