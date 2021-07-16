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Петржела — о Суперкубке России: «Повторить 6:1 не получится, но «Зенит» победит!»

19:20
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между петербургской командой и «Локомотивом».

«Уверен, что игра будет равная, — сказал Петржела «СЭ». — Соперники достойны друг друга. Это первая игра в новом сезоне. И сам матч будет проходить в Калининграде. Все это повлияет на результат. Повторить 6:1? Каждая игра разная, поэтому не будет такого результата, как в мае. Все равно я уверен, что «Зенит» победит».

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

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