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Сегодня, 15:56

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани

Мария Гусева
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Суперкубок России
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что матч за Суперкубок России-2023 пройдет в Казани 15 июля.

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак Барс Арене», — цитирует РИА «Новости» Леонова.

В матче за Суперкубок России принимают участие чемпион и обладатель кубка страны. В этом сезоне РПЛ победителем стал «Зенит». В суперфинале FONBET Кубка России встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Суперкубок России проводится с 2003 года. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал «Зенит».

Источник: РИА
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