Матч за Суперкубок России пройдет в Казани
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что матч за Суперкубок России-2023 пройдет в Казани 15 июля.
«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на «Ак Барс Арене», — цитирует РИА «Новости» Леонова.
В матче за Суперкубок России принимают участие чемпион и обладатель кубка страны. В этом сезоне РПЛ победителем стал «Зенит». В суперфинале FONBET Кубка России встретятся ЦСКА и «Краснодар».
Суперкубок России проводится с 2003 года. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал «Зенит».
Источник: РИА
Новости
15 июл 2022 20:59
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