В Казани заявили о готовности города к проведению матча за Суперкубок России по футболу

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что «Ак Барс — Арена» и Казань готовы к проведению матча за Суперкубок России по футболу.

«Казань готова принимать крупномасштабные мероприятия, сегодня мы проводим большой форум «Россия — Исламский мир», это по количеству людей, по объему и логистике намного больше, чем провести матч. Заявка о проведении матча за Суперкубок России громкая, по сути, это игра между двумя командами, то есть концептуально мы готовы, арена готова, РФС должен принять решение. Мы эту заявку в начале года сформировали, когда было решение о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины, буквально через день отправили письмо на руководство Российского футбольного союза. Мы готовы, нам это интересно. В этом году мы празднуем десятилетие Универсиады, это как раз получается в те даты, когда была церемония открытия 10 лет назад. У нас стартует ралли «Шелковый путь», ряд мероприятий будет приурочен к десятилетию, но это тоже было бы интересным событием. Мы знаем уже одного участника матча за Суперкубок, ждем другого, там пара тоже достойная — либо ЦСКА, либо «Краснодар». Поэтому я уверен, что в любом случае будет качественный футбол с яркой афишей. Если будет принято решение провести в Казани, мы постараемся провести это на самом высоком уровне», — приводит слова Леонова ТАСС.

В матче за Суперкубок России принимают участие чемпион и обладатель кубка страны. В этом сезоне РПЛ победителем досрочно стал петербургский «Зенит». В суперфинале FONBET Кубка России встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Суперкубок России проводится с 2003 года. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал «Зенит».