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Сегодня, 17:40

Колосков: «Суперкубок в Казани — идеальный вариант, нельзя все тянуть на Москву и Питер»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о проведении Суперкубка России в Казани.

«Это отличный выбор. Казань — очень спортивный город, в котором проводилось множество спортивных мероприятий. И не только футбольных. Там все отлажено, полностью готовая инфраструктура. Вопросы с размещением команд и тренировочная база тоже там есть. С моей точки зрения, это идеальный вариант. Хотелось бы увидеть там полные трибуны. Опыт уже есть у них. Нужно поработать просто и стадион точно будет полный. Нельзя все тянуть на Москву и Питер. У нас есть прекрасные города с великолепной историей», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колоскова.

Ранее Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что матч за Суперкубок России-2023 пройдет в Казани 15 июля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pochetnyy-prezident-rfs-koloskov-superkubok-v-kazani-idealnyy-variant-ne-nado-vse-tyanut-v-moskvu-i-
Футбол
Вячеслав Колосков
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