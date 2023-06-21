Федотов ответил, не обидно ли ему за Галицкого по результатам финала Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, не обидно ли ему за владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по результатам финала Кубка России.

— В спорте нет места жалости и сочувствия к проигравшим. Но, когда думали о победе, не испытывали невольной обиды за Сергея Галицкого? Человек на голом месте построил сказку — стадион, академию, команду, а трофеев нет. И два шанса ушли самым обидным образом — в серии пенальти.

— Хочу выразить Сергею Николаевичу благодарность за все его шаги по отношению к клубу, его развитию. Он все делает на высшем уровне. И, думаю, при продолжении трофеи придут. Но в этот момент мы также очень хотели победы, поэтому, как говорят: «В картишках нет братишек».