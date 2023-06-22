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Сегодня, 18:01

Дюков: «Кажется, что новый формат FONBET Кубка России неидеальный, но практически всем понравился»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о формате FONBET Кубка России.

— Изучаете ли общественное мнение относительно формата Кубка России? Доносят ли информацию, что среди болельщиков есть недовольство относительно того, что потеряна соревновательная составляющая.

— Такое ощущение, что мы с вами смотрим разные турниры. Вы, наверное, следите за другим Кубком. Для нас важна обратная связь. Кажется, что новый формат неидеальный, но практически всем понравился. Есть над чем работать. Но за новый формат говорит и большее количество матчей. Раньше говорили о том что клубы РПЛ проводят недостаточное количество матчей в течение сезона. Те, кто участвовали в еврокубках проводили достаточно большое количество матчей за сезон, но остальные проводили 31-32 официальных матчей. Этого было недостаточно. Сейчас матчей стало больше. Мы видим более высокий интерес к матчам нового формата. Об этом говорит и количество зрителей на трибунах. В на телевидении и в интернете было больше просмотров.

Главное еще, что есть спонсоры и партнеры. Если есть зрительский интерес, то они голосуют деньгами. Призовой фонд в завершившемся сезоне вырос в 20 раз и составил 1,6 млрд. Сегодня состоялось заседания исполкома и в том числе обсуждался новый формат Кубка на следующий сезон. И никто не выступил против этого формата и не предложил его изменить. Не было высказано никаких пожеланий по изменению формата со стороны наших партнеров и титульного спонсора — FONBET. Также не было высказано недовольства со стороны телевизионного вещателя.

Футбол
Кубок России
Александр Дюков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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