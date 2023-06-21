Федотов рассказал, куда смотрел в момент решающего пенальти «Краснодара» в Кубке: «Тихонечко подглядывал, ха-ха!»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, куда смотрел в момент решающего пенальти «Краснодара» в Кубке и как родилась его традиция отворачиваться при 11-метровых.

— О чем подумали в первый момент после сейва Акинфеева на Олусегуне? И куда смотрели, когда игрок «Краснодара» бил последний пенальти? Вы же всегда отворачиваетесь.

— Я видел момент, когда бил Олусегун, и видел классный сейв Игоря. Тихонечко подглядывал, ха-ха! Наши [удары] не смотрел, но за некоторыми ударами соперника наблюдал.

— С какого времени вы начали отворачиваться во время исполнения пенальти своих игроков? Есть ли у этого жеста история?

— Так у меня было с самого начала тренерской карьеры. Я смотрел, когда бьют в наши ворота, потому что казалось:таким образом ты чем-то можешь помочь. Но никогда не смотрю, как исполняет пенальти наша команда. Почему? В такие моменты эмоциональный фон — выше некуда, поэтому организм берет небольшую паузу, чтобы тебя не разорвало.