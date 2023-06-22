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Сегодня, 11:57

Дюков рассказал о плюсах изменения формата Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков рассказал, к чему привело изменение формата Кубка России.

«Мы изменили формат Кубка России, который способствовал увеличению матчей и интересу к турниру. Выросло число болельщиков на стадионах, выросло количество телевизионных просмотров и в интернете. Что поспособствовало увеличения интереса от партнеров турнира.

Призовой фонд Кубка России увеличился в 20 раз — составил 1,6 миллиарда рублей", — сказал Дюков.

По итогам сезона-2022/23 победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, пен — 6:5).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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