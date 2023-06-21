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Сегодня, 10:00

Федотов рассказал, кому посвящает победу в Кубке России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, кому посвящает победу в Кубке России, ставшую его первым трофеем.

— Что первый трофей в карьере значит лично для вас? — вопрос Федотову.

— Это море эмоций. Получается так: чем дольше ты не заканчиваешь играть в футбол, тем дальше тренерская карьера отодвигает тебя от этих трофеев. Но жалеть мне не о чем. Игорь Акинфеев недавно говорил: «Кто-то надеется, что я завершу карьеру, но они не дождутся». И я тоже страстно любил играть в футбол. И только к 39 годам созрел, чтобы закончить, и то не по своей воле. Потом был проделан огромный путь: сначала помощником главного тренера, потом главным — во второй лиге, на первенстве области. Далее — поэтапное развитие в РПЛ, в «Оренбурге» и «Сочи». И этот трофей — награда за проделанный труд, за любовь к футболу.

Поэтому в первую очередь эту победу посвящаю родителям. Именно они привили любовь к этому прекрасному виду спорта. А моя собственная семья страдает из-за него больше всех, ха-ха. Если мы в коллективе пообщались, сняли все острые углы, сбросили груз нервного напряжения, то они часто остаются одни, и им приходится очень непросто. Поэтому мои жена, дочь, близкие и все наше окружение испытывали море зашкаливающих эмоций. Это было супер! И им тоже посвящаю эту победу.

И, естественно, огромной армии болельщиков, которые поддерживают и меня, и армейский клуб. Мы видели матч с «Ростовом», когда весь стадион оставался на местах и в течение часа приветствовал нас после финального свистка. На Кубке была та же история — ни один не ушел с празднования. Это дорогого стоит, потому что футбол — для болельщиков. И даже пусть их будет несколько человек на стадионе, мы все равно продолжим играть с такой же страстью. А если не будет: в свое время мы прекрасно чувствовали их энергетику, потому что знали -они обязательно смотрят нас по телевизору и находятся всегда рядом с нами, отдавая команде свое тепло.

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Кубок России
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