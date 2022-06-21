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Медведев: «Уважаемый Евгений Мележиков выступил как герой нетленного рассказа «Косточка»

Генеральный директор «Зенита» ответил на критику гендиректора «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил гендиректору «Спартака» Евгению Мележикову.

Руководитель московского клуба ранее резко высказался о словах самого Медведева о том, что красно-белые были готовы играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге, но потом передумали.

«Мележиков был на общем собрании РПЛ. Разговор был тогда, когда там был я, он и Пивоваров. Это было до финала Кубка. Почему Евгений Владимирович называет это сказками? Догадайтесь сами. Уважаемый мной Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», — сказал Медведев «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Евгений Мележиков
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