Губерниев предложил Медведеву и Мележиклову провести дебаты с детектором лжи и Заремой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перепалке между генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым и гендиректором «Спартака» Евгением Мележиковым.

Ранее руководитель московского клуба резко высказался о словах Медведева о том, что красно-белые были готовы играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге, но потом передумали.

«С одной стороны, хайп. А с другой стороны, после финала Кубка мы ждем хорошего футбола. Поэтому им нужно провести дебаты с привлечением детектора лжи. Чтобы были обсуждения, прямой эфир с привлечением болельщиков, телевизионных ведущих.

Вот тогда будет отличная движуха! А Зарема будет в качестве третейского судьи. Это даже можно будет показать в кинотеатрах.

Интересно! Потому что сейчас американское кино запретили. Ну, а мы будем вот такое ток-шоу развивать. Пускай дальше продолжают. Я это всячески приветствую», — сказал Губерниев «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».