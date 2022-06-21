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Сегодня, 17:40

Губерниев предложил Медведеву и Мележиклову провести дебаты с детектором лжи и Заремой

Карен Саркисян
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перепалке между генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым и гендиректором «Спартака» Евгением Мележиковым.

Ранее руководитель московского клуба резко высказался о словах Медведева о том, что красно-белые были готовы играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге, но потом передумали.

«С одной стороны, хайп. А с другой стороны, после финала Кубка мы ждем хорошего футбола. Поэтому им нужно провести дебаты с привлечением детектора лжи. Чтобы были обсуждения, прямой эфир с привлечением болельщиков, телевизионных ведущих.

Вот тогда будет отличная движуха! А Зарема будет в качестве третейского судьи. Это даже можно будет показать в кинотеатрах.

Интересно! Потому что сейчас американское кино запретили. Ну, а мы будем вот такое ток-шоу развивать. Пускай дальше продолжают. Я это всячески приветствую», — сказал Губерниев «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

 

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Евгений Мележиков
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