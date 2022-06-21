Гендиректор «Зенита» заявил, что «Спартак» был готов играть матч за Суперкубок в Петербурге, но потом передумал

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный бойкот матча за Суперкубок России со стороны «Спартака».

— Как вы относитесь к тому, что «Спартак» грозит бойкотом Суперкубка? Как вы отреагируете, если он все-таки откажется играть?

— Эта тема не ослабевает. Я не хотел раскрывать детали, но вынужден раскрыть. До финала Кубка России гендиректоры «Спартака» и «Динамо» сказали нам — независимо от того, кто победит в Кубке, мы бы хотели провести Суперкубок в Санкт-Петербурге, но при условии, если мы перенесем игру на неделю, то есть на 16 июля. И устно, и письменно это было подтверждено. Гендиректоры получили заверения от «Зенита», но на следующий день после победы и поздравлений почему-то гендиректор «Спартака» отозвал предложение. Он сказал, что вынужден посоветоваться с руководством, а также категорически против игры в Санкт-Петербурге. В таких случаях говорят «без комментариев».

Ранее «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором намекнул на бойкот матча за Суперкубок.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».