Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба РФС, бюро исполкома приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Время начала матча и информация о билетах будут сообщены дополнительно.

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».