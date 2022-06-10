Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 16:38

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Стадион «Газпром Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба РФС, бюро исполкома приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Время начала матча и информация о билетах будут сообщены дополнительно.

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2400
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
36
26
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон-2022/23. Чемпионат начнется 17 июля
Агент заявил, что смена тренера не повлияет на будущее Николсона в «Спартаке»
Мостовой о назначении Абаскаля в «Спартак»: «В клуб попадают посторонние люди. Кошмар какой-то»
«Спартак» за один день поменял тренера — вместо Ваноли пришел Абаскаль: основная информация
Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22
Ветеран ЦСКА: «Слава Богу, что Ахметов ушел из ЦСКА. Это тормоз, черепаха Тортилла»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед»
Абаскаля искал Каттани, а согласовывал Федун. С уходом Ваноли «Спартаку» давно все было ясно
Писарев: «Мне непонятна позиция «Спартака» по Суперкубку в Питере. «Зенит» же играл в Москве»
«Спартаку» нельзя опускаться до бойкота Суперкубка! Клуб исторически был выше этого
Ярцев предложил провести матч за Суперкубок России на нейтральном поле
Дасаев: «Думаю, Суперкубок лучше провести в Казани, это нейтральное поле для обеих команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости