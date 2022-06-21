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Зарема ответила гендиректору «Зенита»: «Может, «Спартак» просил назначить Иванова или Мешкова?»

Зарема ответила на слова Медведева о согласии «Спартака» на проведение Суперкубка в Петербурге
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что московский клуб был готов играть матч за Суперкубок в Петербурге, но потом передумал.

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить? Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», — заявила Салихова.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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