Зарема ответила гендиректору «Зенита»: «Может, «Спартак» просил назначить Иванова или Мешкова?»

Зарема ответила на слова Медведева о согласии «Спартака» на проведение Суперкубка в Петербурге

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что московский клуб был готов играть матч за Суперкубок в Петербурге, но потом передумал.

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить? Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», — заявила Салихова.

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».