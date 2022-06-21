Мележиков назвал сказками слова Медведева о том, что «Спартак» был готов играть за Суперкубок в Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил гендиректору «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что московский клуб был готов играть матч за Суперкубок в Петербурге, но потом передумал.

«Сказки. Но в отличие от некоторых, мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чем-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции.

Уже 30 мая после общего собрания РПЛ представители «Зенита» обратились и выступили с идеей провести матч в Питере — я об этом рассказывал в недавнем интервью. На что мы ответили, что выступаем за нейтральный стадион», — передает слова Мележикова пресс-служба «Спартака».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».