Писарев: «Мне непонятна позиция «Спартака» по Суперкубку в Питере. «Зенит» же играл в Москве»

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия московского клуба поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. Он напомнил, что петербургский клуб играл в Москве.

«Нет, мне непонятна позиция «Спартака» по Суперкубку в Питере. «Зенит» же играл в Москве. Надо «Спартаку» ехать в Питер и обыгрывать, если они считают, что что-то несправедливо», — сказал Писарев.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.