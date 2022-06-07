Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге

Встреча чемпиона страны, «Зенита», с обладателем Кубка, «Спартаком», с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Выбор места игры обусловлен несколькими факторами, среди которых: коммерческая выгода (как уже сообщал «СЭ», матч в Северной столице позволит заработать до 90 миллионов рублей, что значительно выше, чем потенциал других кандидатов), невозможность проведения Суперкубка в «Лужниках» (заняты иными мероприятиями), наличие выкатного поля, что гарантирует сохранность газона в хорошем состоянии к началу сезона.

Напомним, что сине-бело-голубые четыре раза приезжали на Суперкубок в Москву: в 2008, 2016, 2019 и 2020 годах, одержав три победы и потерпев одно поражение.