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Сегодня, 13:27

Матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Встреча чемпиона страны, «Зенита», с обладателем Кубка, «Спартаком», с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Выбор места игры обусловлен несколькими факторами, среди которых: коммерческая выгода (как уже сообщал «СЭ», матч в Северной столице позволит заработать до 90 миллионов рублей, что значительно выше, чем потенциал других кандидатов), невозможность проведения Суперкубка в «Лужниках» (заняты иными мероприятиями), наличие выкатного поля, что гарантирует сохранность газона в хорошем состоянии к началу сезона.

Напомним, что сине-бело-голубые четыре раза приезжали на Суперкубок в Москву: в 2008, 2016, 2019 и 2020 годах, одержав три победы и потерпев одно поражение.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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  • Олег

    Аргументы, конечно, убийственные названы )) - больше заработают - в Лужниках еще больше прибыль, - в Лужниках мероприятия - так и на Зенит-Арене концерт на даты СК, - поле выкатное - самый капец ))) А че были претензии к полю Лужников?

    07.06.2022

  • andyk82

    В данном случае, причина в другом-довыеживалась...

    07.06.2022

  • <С>

    ВОТ ТВАРИ ТО ПОГАНЫЕ... ОПЯТЬ ГАЗПРОМ ВСЁ ПРОПЛАТИЛ!

    07.06.2022

  • Gordon

    Безумие. Аргумент про поле посреди лета особенно прекрасен. Неужели мало стадионов за пределами Москвы и Питера?..

    07.06.2022

  • Oleg Mirsky

    9 июля на Газпром арене намечен концерт Руки Вверх

    07.06.2022

  • Алексей

    Кто сомневался.

    07.06.2022

  • cohiba1987

    Сейчас лето а не зима,на счет поля угарнул

    07.06.2022

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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
    2
    		 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
    3
    		 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
    4
    		 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
    5
    		 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
    6
    		 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
    7
    		 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
    8
    		 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
    9
    		 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
    10
    		 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
    11
    		 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
    12
    		 Урал 30 8 9 13 27-35 33
    13
    		 Химки 30 7 11 12 34-47 32
    14
    		 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
    15
    		 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
    16
    		 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.05 17:00
    Арсенал – Урал
    		 1 : 2
    21.05 17:00
    Динамо – Сочи
    		 1 : 5
    21.05 17:00
    Краснодар – Ахмат
    		 1 : 1
    21.05 17:00
    Кр. Советов – Локомотив
    		 0 : 1
    21.05 17:00
    Н. Новгород – Зенит
    		 1 : 0
    21.05 17:00
    Рубин – Уфа
    		 1 : 2
    21.05 17:00
    Химки – Спартак
    		 2 : 1
    21.05 17:00
    ЦСКА – Ростов
    		 4 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гамид Агаларов

    Гамид Агаларов

    Уфа

    		 19
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 14
    Дмитрий Полоз

    Дмитрий Полоз

    Ростов

    		 14
    П
    Антон Зиньковский

    Антон Зиньковский

    Крылья Советов

    		 9
    Далер Кузяев

    Далер Кузяев

    Зенит

    		 7
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 17 1 4
    Горан Чаушич

    Горан Чаушич

    Арсенал Т

    		 23 1 4
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
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