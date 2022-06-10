Ярцев предложил провести матч за Суперкубок России на нейтральном поле

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия московского клуба поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. По его мнению, предстоящую встречу лучше провести на нейтральном поле.

«Претензии «Спартака» из-за матча за Суперкубок в Питере? Конечно, лучше играть на нейтральном поле. Сколько у нас стадионов, которые построены и не заполняются. А сколько стадионов, на которых играют ФНЛ. А стадионы стареют, загибаются, потому что нет болельщиков. А вы возьмите и помогите стадиону не загнуться, чтобы он был полон болельщиков. Почему именно в Питере? Из-за того, что их лишили финала Лиги чемпионов? У нас любой город, стадион, который построен под такие мероприятия, показывает высокий уровень. Ну, если принято такое решение, что уже обсуждать. Это надо было делать до. Мы на чемпионате мира показали все», — сказал Ярцев.

Ранее сообщалось, что игра за Суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.