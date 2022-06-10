Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 12:20

Ярцев предложил провести матч за Суперкубок России на нейтральном поле

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия московского клуба поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России. По его мнению, предстоящую встречу лучше провести на нейтральном поле.

«Претензии «Спартака» из-за матча за Суперкубок в Питере? Конечно, лучше играть на нейтральном поле. Сколько у нас стадионов, которые построены и не заполняются. А сколько стадионов, на которых играют ФНЛ. А стадионы стареют, загибаются, потому что нет болельщиков. А вы возьмите и помогите стадиону не загнуться, чтобы он был полон болельщиков. Почему именно в Питере? Из-за того, что их лишили финала Лиги чемпионов? У нас любой город, стадион, который построен под такие мероприятия, показывает высокий уровень. Ну, если принято такое решение, что уже обсуждать. Это надо было делать до. Мы на чемпионате мира показали все», — сказал Ярцев.

Ранее сообщалось, что игра за Суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Нефтяной бизнес, скандальный снос дома и 15 месяцев без хоккея. Как живет Павел Дацюк, который все еще не завершил карьеру
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Писарев: «Я за отечественных специалистов в «Спартаке»
Кафельников — о новом тренере «Спартака»: «По барабану! Пока не будет коренных изменений, меня это не интересует»
Писарев — об Абаскале в «Спартаке»: «Может он и хороший тренер, но тут вопрос философии»
Советник Федуна Камоцци: — о Ваноли: «Он замечательный тренер. Я горд тем, что предложил его «Спартаку»
Ярцев: «Уход Бакаева — потеря для «Спартака»
«Нижний Новгород» продлил контракта с Нигматуллиным до 2024 года
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«Спартаку» нельзя опускаться до бойкота Суперкубка! Клуб исторически был выше этого
Дасаев: «Думаю, Суперкубок лучше провести в Казани, это нейтральное поле для обеих команд»
Дасаев: «На нейтральном поле матч за Суперкубок будет интереснее»
Филимонов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом»
Стрепетов прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России на стадионе «Зенита»
Лепехин: «Такие знаковые матчи, как за Суперкубок, лучше всего проводить в «Лужниках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дасаев: «Думаю, Суперкубок лучше провести в Казани, это нейтральное поле для обеих команд»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости