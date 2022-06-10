Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о месте проведения матча за Суперкубок России.

«Впереди — Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие еще более забавное, чем Кубок Матч Премьер, от которого «Спартак» отказался в этом году. Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.

Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее — до финала Кубка России, — уже говорит обо всем. Кстати, мы даже новый ролик снимать не планируем, не стоит это событие какого-либо креатива. Да и прежнее промо будет актуально еще не один год.

Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба. А сколько потерял «Спартак» — как в финансовом плане, так и в игровом — ни один российский клуб так не пострадал этой весной! Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед, нашьет всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране. Звезды недостающие тоже пусть пришьет. Тогда, возможно, произойдет рокировка, и… следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать — вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей еще не назначили, а шоу уже началось», — написала Зарема в своем личном блоге на Sports.ru.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» с высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.