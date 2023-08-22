Талалаев? Клотет?! Бояринцев! Топ-события 6-го тура ФНЛ

Очередные матчи первой лиги «СЭ» обсудил с экс-тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Бояринцев: «Ребята катаются на пятой точке, вырывают мячи!»

После шести туров в ФНЛ — троевластие. На вершине таблицы расположились «Акрон», «Алания» и... «Сокол»! Команда Дениса Бояринцева, которую многие похоронили после крупного поражения от «Родины», творит сенсацию за сенсацией. Две недели назад саратовцы в Москве одолели «Торпедо», а в эту субботу дома справились с «Химками» — 1:0.

Подмосковная команда без дисквалифицированного Андрея Талалаева на скамейке мало что смогла создать впереди. «Сокол» забил прямо перед перерывом: если два удара Бабаева приняли на себя защитники гостей, то выстрел Молодцова шокировал Обухова. После перерыва у «Химок» был лишь один момент. Но на пути мяча после мощного выстрела Нетфуллина встал Абазов. Вышедшие на замену Панченко и Хосонов игру оживили, но ее сценарий не изменили.

— Сильно удивлены своей командой, которая уже обыграла фаворитов турнира — «СКА-Хабаровск», «Торпедо», «Химки»? — спросили Бояринцева на пресс-конференции.

— Естественно, основной упор против этих соперников мы сделали на оборону. При этом ищем свой момент, находим, забиваем. Это футбол. Где-то вратарь нас выручил. Где-то ребята катаются на пятой точке, вырывают мячи. Все равно нам, конечно, больше приходится защищаться. Играть первым номером, надо признать, пока сложновато. Но если придет уверенность, возможно, сыграем с этими командами во втором круге и по-другому.

Щербаченко: — Сразу должен оговориться. В этом туре во многих регионах России установилась аномальная жара. Поэтому нужно снисходительнее относиться к тому, что мы не увидели большого количества зрелищных матчей.

«Химки», как мне показалось, немного испугались «Сокол» и впервые в этом сезоне не включили высокий прессинг в дебюте встречи, откатились на свою половину поля, где и встречали хозяев. В первом тайме это результата не принесло, шла равная борьба. А перед перерывом хозяева еще и забили. Как мы говорим на футбольном языке, посев в штрафной гостей со стороны саратовцев был правильный. Куда бы мяч ни отлетел, он бы в любом случае достался «Соколу». Думаю, в раздевалке помощнику Талалаева Нагайцеву удалось передать подопечным настроение и интонацию главного тренера. Может быть, он даже вывел главного тренера на громкую связь (улыбается). Гостей явно взбодрили, «Химки» понеслись вперед, но матч не спасли.

Не совсем понятна ситуация с арендованным у ЦСКА нападающим Яковлевым. В матче с «Родиной» он стал жертвой обратной замены. Нагайцев потом объяснил, что Владислав не выполнил тренерскую установку. При этом очевидно, что в Саратове «Химки» испытывали проблемы впереди, даже несмотря на выход на замену Панченко. Остроты у ворот «Сокола» было маловато. Можно снять шляпу перед подопечными Бояринцева, которые стелились в подкатах, бились. За счет этого и достигаются такие результаты. Очередная сенсация в исполнении саратовцев. 13 очков из 18 возможных — это, конечно, что-то невероятное! «Сокол» — тренерская команда, звезд по меркам ФНЛ там нет. Браво, Денис Константинович!

Наиграло ли «Торпедо» на победу?

После двух поражений «Торпедо» необходимо было дома побеждать «Нефтехимик». И Жозеп Клотет ожидаемо пошел на перестановки в составе. В старте появился восстановившийся от травмы Рейна. Дуэт форвардов составили Гонгадзе и Полоз, а Лебеденко сместился в среднюю линию.

Москвичи довольно быстро открыли счет. Калугин после подачи Чурича со штрафного продавил защитника и головой послал мяч в сетку. Гости как будто и не заметили этого провала. Котов после паса Кокоева пробил из-за пределов штрафной по центру — Бабурин почему-то заранее сделал движение вправо и не выручил. Очередная ошибка голкипера в этом сезоне. После перерыва опрометчивый выход Егора из ворот едва не привел ко второму голу нижнекамцев.

В целом во втором тайме команда Кирилла Новикова смотрелась интереснее и острее впереди. Так, на 70-й минуте Бабурин спас «Торпедо» после плотного удара Базелюка, а на 78-й он уже был бессилен, однако Денисов пробил чуть выше «девятки».

Перетерпев, автозаводцы вышли вперед! После подачи углового в исполнении Рейны Кокоев, как показалось арбитру, уронил в штрафной Калугина — пенальти. Перуанский легионер с точки был точен, забив третий гол в сезоне.

Но какой же огненной получилась концовка! После подачи углового Агалаков промахнулся с двух метров и не принес гостям ничью! «Торпедо» побеждает впервые за четыре тура. А «Нефтехимик» откровенно жаль.

Щербаченко: — С первых минут Клотет бросил в атаку всех сильнейших — Полоза, Гонгадзе, Лебеденко, Рейну. Забил, правда, Калугин. «Нефтехимик» быстро пришел в себя, сравнял счет. Тут можно предъявить претензии Бабурину — его гол... Гости в итоге перехватили инициативу.

«Торпедо» мощно потратилось на трансферном рынке летом, но результата пока не видно. Тот же Полоз сегодня вообще потерялся.

Пенальти, который привел к победному голу «Торпедо», довольно спорный. Это из серии: если судья захочет — он поставит... Рейна, который в первом тайме себя никак не проявлял, в итоге преобразился, вышел на лидирующие позиции, сделал разницу. Реализовал 11-метровый, принес команде долгожданные три очка, хотя Агалаков, конечно, простил хозяев на последних секундах. Сегодня удача улыбнулась команде Клотета, но к содержанию игры автозаводцев, конечно, хватает вопросов.

Гол Гиоргобиани с 30 метров. Какой кредит доверия у Парфенова?

«Алания» в Москве одержала волевую победу над «Родиной» — 2:1. Главный тренер москвичей Дмитрий Парфенов после поражения от «Химок» вновь пошел на изменения в стартовом составе, вернулся к схеме с четырьмя защитниками. В центре обороны появился выздоровевший словенец Крижан, Городового сменил Айдаров, а в атаке ставка была сделана на Калмыкова (Тимошенко остался в запасе). Олег Василенко слева в атакующем трио предпочел Гурциеву Царукяна.

Хозяева активнее начали матч, открыв счет на 14-й минуте. Солдатенко среагировал на неприятный удар Крижана, но первым на добивании оказался Клещенко. Гости ответили через пять минут. Да как! Гиоргобиани, получив пас в 30 метрах от ворот, увидел, что Айдаров почему-то прижался к штанге, и решился на удар в левый от себя угол. Риск оправдался — мяч с отскоком от газона залетел в сетку. Стоило ли сажать в запас Городового?

— В принципе, я все первые 20 минут матча старался наблюдать за вратарем, за его перемещениями. Ждал своего шанса и решился на такой удар, — сказал после финального свистка герой эпизода.

После перерыва Парфенов бросил в бой восстановившегося от тяжелой травмы Султонова и Тимошенко — не помогло. А вот замена Василенко сработала гораздо эффективнее. Цараев заработал пенальти, и Гиоргобиани оформил дубль. Хозяева могли спастись в концовке, но с выстрелом Уэсли справился Солдатенко, а Тимошенко толком не попал по мячу из выгодной позиции.

У «Родины» лишь одна победа в шести турах.

Щербаченко: — Игра проходила в Москве, но поддержка «Алании» была просто потрясающей! Это помогло владикавказцам довольно спокойно и уверенно провести этот матч. «Барсы» нейтрализовали Калмыкова.

В дебюте встречи небольшое преимущество было у «Родины». «Алания» играла вторым номером, рассчитывая на контратаки, скорость Царукяна и Гиоргобиани. Мне показалось, что в какой-то момент хозяева уверовали в свое превосходство. Подопечные Парфенова открыли счет (хотя четкого повтора этого эпизода не было, возможно, там и офсайд), но больше до перерыва серьезно воротам Солдатенко не угрожали.

А дальше случился гол-шедевр Гиоргобиани с 30 метров. Тут, правда, надо говорить и о явной ошибке вратаря Айдарова, но и не стоит принижать заслуги Николая, который быстро сориентировался, увидел, что голкипер находится не в той позиции, и вторым касанием пробил. После перерыва на поле появился восстановившийся от тяжелой травмы Султонов, но видно, что он пока далеко не в идеальных кондициях. Наверное, в предыдущих играх мы перехвалили Тимошенко. Против «Алании» он потерялся, выйдя на замену. Не исключено, что Иван где-то снизил к себе требования. Тот же Гордюшенко пашет в каждом матче! Да, наверное, не так ярок, как в прошлом году. Но к самоотдаче Астемира претензий быть не может. Очень понравился Крижан, вернувшийся в состав после травмы. Словенец — важное звено в оборонительных построениях москвичей.

«Алания» очень солидно смотрелась после перерыва. Нужно отдать должное Олегу Василенко. При нем в игре владикавказцев появилось больше прагматизма. Видно, что в команде все живут одной целью. Гурциев остался в запасе, но по его интервью вообще не чувствовалось никакой обиды. «Барсы» здорово готовы физически — легкие, свежие, не просели в концовке.

Главный вопрос, который возникает после шести туров, — какой кредит доверия у Дмитрия Парфенова? Пока, к сожалению, нельзя говорить о том, что «Родина» играет хорошо, создает большое количество моментов. Но ей просто-напросто не везет. Постоянная ротация состава не приводит к результату. В команде много квалифицированных футболистов, с именем. Не все могут быть довольны такой ситуацией. Как бы это ни сказывалось на микроклимате, перебор классных исполнителей — это проблема. Хозяин клуба — довольно выдержанный человек. В проект вложены серьезные деньги. Думаю, в ближайшее время начнут искать причины происходящего.

C пасение «Акрона»

«Акрон» без дисквалифицированного Евгения Калешина спасся в компенсированное время в гостевом матче с «Ленинградцем». Отличный удар со штрафного удался Хубаеву — 1:1.

Щербаченко: — Не понял, почему этот матч был назначен на то же время, что и встреча «Спартака» с «Зенитом». Нужно учитывать все-таки пожелания болельщиков. «Акрон» начал игру в Питере с позиции силы, владел инициативой, но это не приносило гостям дивидендов. На острие вышел Понсе, а не Эльдарушев. Легионер старался, но почти ничего не создал. «Ленинградец» грамотно защищался. Этот матч выявил у «Акрона» проблемы с позиционным нападением. Хозяевам же удавались быстрые контратаки после перерыва. На 60-й минуте они вышли вперед после подачи с углового. Гости отреагировали тремя заменами, яростно атаковали. Гол Хубаева со штрафного — маленький шедевр! Думаю, эта встреча даст Калешину много пищи для размышлений. Возможно, его запала со скамейки и не хватило тольяттинцам для победы.

Кто одолеет Зырянова?

«СКА-Хабаровск» дома не справился с «Черноморцем» — 0:0.

До перерыва острота в действиях хозяев исходила в основном от 22-летнего левого вингера Андрея Никитина. Сначала Фролкин вытащил мяч из-под перекладины после того, как хавбек великолепно пробил с места внешней стороной стопы. А чуть позже воспитанник «Ростова» взял плотный выстрел в дальний угол от полузащитника, права на которого принадлежат «Локомотиву».

«Черноморец» грамотно сбивал темп атак хабаровчан. Понравился действовавший слева в обороне Маклаков. Он и со своими прямыми обязанностями справлялся, не позволяя разбежаться Кириллу Никитину, и впереди был довольно полезен. Однажды экс-игрок молодежки ЦСКА исполнил финт Зидана и ушел от двоих соперников.

Cразу после перерыва Роман Шаронов выпустил хорватского форварда Чавара, арендованного у «Рубина». На 64-й минуте легионер, воспользовавшись грубой ошибкой гостей на своей половине, пробил метров с 25 — рядом со штангой. Другой иностранец, брошенный в бой Шароновым, был даже поближе к голу. Ивуариец Шарль после подачи углового едва не поразил правый от себя угол.

«Черноморец» выстоял, а в концовке даже огрызнулся. Это уже пятая ничья команды Константина Зырянова в сезоне.

Щербаченко: — «Черноморец» верен себе. Даже в гостях не отказался от комбинационного стиля. Хабаровск сделал ставку на фланговую игру и навесы. При подачах минимум три футболиста хозяев находились в створе ворот. Подопечные Шаронова были довольно остры на стандартах. Новороссийцы же предпочитали разыгрывать мяч низом, без забросов. Обе команды показывали содержательный футбол. Никакого «бей — беги»! Это, конечно, порадовало. Когда закончилась пауза на водопой, сложилось ощущение, что команды пили разную воду (смеется). СКА выдал ударную пятиминутку, в штрафной гостей реально было жарко, Фролкин дважды спас «Черноморец».

После перерыва Хабаровск доминировал, создал пару опаснейших моментов. Выход на замену Шарля добавил атакам хозяев остроты. Сам африканец мог забить победный гол, немного промахнулся. Казалось, команда Шаронова дожмет соперника, но «Черноморец» здорово огрызнулся в концовке. Сугробов дважды вступил в игру. Нужно отдать должное Константину Зырянову. «Черноморец» идет по дистанции без поражений, показывает системный футбол, без каких-либо авантюр.

Бердыев: «Нет удовлетворения от игры...»

Махачкалинское «Динамо» увезло ничью из Тюмени. И Курбан Бердыев должен быть доволен таким результатом — хозяева были ближе к победе. Самый реальный шанс набрать три очка команда Игоря Меньшикова, которая наряду с «Соколом» стала сенсацией на старте сезона, упустила на 77-й минуте, когда Самойлов не реализовал пенальти — здорово сыграл Волк.

— Два разных тайма. Если говорить про первый, то преимущество хозяев было однозначным практически во всех компонентах. Второй тайм нам удался, за исключением грубой ошибки в штрафной, которая привела к пенальти. Но в целом нет удовлетворения от игры, — заметил Бердыев на пресс-конференции.