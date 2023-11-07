Уничтожение «Торпедо», победы Бердыева и Талалаева, Хомуха атаковал арбитра Сиденкова. Обзор 17-го тура ФНЛ

Яркие события 17-го тура Мелбет-Первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федор Щербаченко.

«Торпедо» крупно проиграло «Волгарю». Останется ли Горлов?

Главная сенсация тура громыхнула в Химках. «Торпедо» было бито по всем статьям «Волгарем» — 0:3.

По сравнению с матчем против «Шинника» (1:1) исполняющий обязанности главного тренера автозаводцев Артем Горлов внес в стартовый состав лишь одно изменение — Юзепчук вместо Шевченко. У москвичей мало что клеилось впереди в первом тайме. Дальние удары не достигали цели. Стандарты тоже абсолютно ничего торпедовцам не давали.

А вот подопечные опытнейшего Сергея Павлова на 23-й минуте провели результативную атаку. Ткачук после паса пяткой Гилязетдинова прорвался по правому флангу, прострелил в штрафную Бабурина, где всех опередил Лесников. 0:1.

Через 10 минут астраханцы могли отправить «Торпедо» в нокаут. Мяч после прострела Жамалетдинова срезался от ноги защитника автозаводцев и угодил в штангу.

Хозяевам откровенно повезло, вот только «Волгарь» было уже не остановить! Еще через две минуты Лесников оформил дубль. А Шляков мог сделать счет и вовсе неприличным...

Удивило, что в перерыве Горлов не произвел ни одной замены. Неужели его все устраивало в действиях своей команды в первой половине встречи?

Никакого перелома в игре сразу после возобновления матча не произошло. В итоге на 57-й минуте Горлов убрал с поля Рейну, Полоза и Енина, выпустив Шамкина, Червякова и Стефановича.

Расположившийся на левом фланге Червяков неплохо вошел в игру, пытался нагнетать, обострять, но счет остался прежним. «Волгарь» очень грамотно позиционно расставлялся, не давал ничего придумать. По сути, за все 90 минут автозаводцы не создали ни одного опасного момента! Зато гости идеально провели контратаку на 89-й минуте. Косарев после шикарной передачи Кленкина, которая разрезала всю оборону хозяев, четко реализовал выход один на один с Бабуриным. 0:3!

Браво, «Волгарь»! Браво, Сергей Павлов! Катастрофа «Торпедо». Избавится ли теперь Артем Горлов от приставки «и.о.»? Под его руководством автозаводцы в пяти турах набрали всего пять очков.

— В первую очередь считаю важным и необходимым извиниться перед нашими болельщиками, — заявил Горлов на пресс-конференции. — То, что происходило в первом тайме, наверное, даже игрой нельзя назвать. Было видно, особенно до перерыва, что «Волгарь» приехал побеждать. Если бы по регламенту можно было сделать больше замен, мы бы их сделали. Потому что за «Торпедо» так играть нельзя. Мы никому не собираемся делать одолжений. По большому счету такой футбол даже не стоит комментировать.

— Какова ваша вина в текущих неудачах команды?

— Тренер виноват всегда. Надо как следует проанализировать произошедшее, прежде чем делать поспешные выводы.

Щербаченко: — «Торпедо» избрало тактику дальних ударов. Автозаводцы часто били с 20-25 метров. «Волгарь» атаковал гораздо осмысленнее, красивее. Как результат — дубль Лесникова до перерыва. Это еще хорошо для москвичей, что Шляков их простил непосредственно перед перерывом. На бумаге это, конечно, большая неожиданность. Но по игре астраханцы были содержательнее.

Тройная замена Горлова на 57-й минуте ничего, по сути, не дала. «Волгарь» не садился к воротам, а встречал москвичей в среднем блоке. Астраханцы вообще все перекрыли. Никаких идей у москвичей впереди, увы, не просматривалось. В итоге 0:3. Образцовая, солидная игра команды Павлова!

Полное фиаско «Торпедо». И по игре, и по месту в таблице. Не знаю... Возможно, сейчас последуют какие-то изменения в московском клубе. Главное — побыстрее найти выход из положения.

Фото ФК «Торпедо»

У «Арсенала» 8 игр без поражений. Бледный футбол «Родины» Артиги

«Арсенал» дома заслуженно победил «Родину» — 1:0. Туляки были острее, интереснее и конкретнее в атаке на протяжении всех 90 минут.

В состав «оружейников» вернулись пропускавшие встречу с «Аланией» Ткачев и Макаров. Наставник москвичей Франк Артига не мог рассчитывать на своего лучшего бомбардира Тимошенко, который пропускал встречу из-за небольшого повреждения. В атаке вышли Султонов и Калмыков (Турищева также не оказалось даже в заявке), в средней линии Бакаева заменил Самко. Место на последнем рубеже занял Айдаров, а не Шакеров.

Команда Александра Сторожука смяла соперника в дебюте игры. Гелоян пробил в перекладину с линии вратарской, Окоронкво толком не смог приложиться по мячу и из убойной позиции послал его мимо створа. Несколько раз гостей выручил Айдаров, но делал он это как-то не слишком уверенно. Вообще ситуация с вратарями в «Родине» вызывает вопросы уже второй сезон подряд. Частая ротация голкиперов не дает желаемого результата. Все они небезгрешны. Вот и в этой встрече гол «Арсенала» отчасти стал следствием ошибки Айдарова. Сергей неудачно выставил «стенку» и сам прижался к ближней штанге. Большаков пробил в дальний угол — голкипер хоть и прыгнул, но не успел вытащить мяч. 1:0.

Беспроигрышная серия «Арсенала» достигла уже 8 матчей (4 победы). «Родина» при Артиге набрала четыре очка в четырех турах ФНЛ.

— То, что у нас был Кубок на неделе, не может быть оправданием результата, — подчеркнул на пресс-конференции Артига. — Во-первых, футболисты должны быть готовы к такому ритму. Во-вторых, у нас была ротация состава. Причина поражения в другом. Тяжело победить такого соперника, как «Арсенал», да еще в Туле, играя только 45 минут. Мы действовали не с той интенсивностью и агрессией, что должны были. После перерыва произвели изменения, выровняли игру, но затем пропустили гол со стандарта. Постарались отыграться, но не получилось. Если говорить в целом по матчу, то есть сожаление по поводу качества игры в первом тайме.

Щербаченко: — В этой встрече «Родина» испытывала довольно ощутимые кадровые проблемы, вышла на игру против «Арсенала» без Тимошенко, Турищева, Плиева. В старт попали Султонов и Калмыков.

Туляки наседали в первые 15 минут, прессинговали, выигрывали большинство единоборств. Команда Сторожука действовала с позиции силы. Такое ощущение, что москвичи оказались сначала не готовы к вязкому полю, физически проседали. «Арсенал» же играл в удовольствие, создавая проблемы сопернику, показывая весьма солидный футбол. Подопечные Артиги долго не могли выбраться из обороны в атаку. До перерыва гостям приходилось терпеть, пластаться, блокировать удары хозяев.

На второй тайм москвичи вышли уже более сконцентрированными, попытались контролировать мяч, но без обострений. Видно, что Султонов пока не в форме. Уэсли вообще выпал из игры, растворился! Гордюшенко и Калмыков провели явно не лучший свой матч. Амур проиграл много единоборств защитникам, не цеплялся за мячи, не скидывал партнерам. «Родина» в целом оказалась не готова к этой встрече. Очень бледный футбол в исполнении команды Артиги! Только Бакаев немного освежил игру гостей в атаке.

Гол «Арсенала» — вина вратаря. Пока «Родина» не наведет порядок с голкиперами, продолжит терять очки. Эта позиция остается в команде проблемной. Вопрос надо решать!

На 78-й минуте Сторожук решил заменить Окоронкво. Нигериец был недоволен таким развитием событий, так как явно хотел пополнить свой лицевой счет и упрочить позиции в бомбардирской гонке. В итоге помощники Сторожука чуть ли не силком подвели, подтащили форварда к главному тренеру для рукопожатия. Тут я, конечно, на стороне своих коллег.

Фото ФК «Арсенал» Тула

Победа «Химок». Что будет с Зыряновым?

«Химки» на выезде взяли верх над «Черноморцем» — 3:1. Команда Андрея Талалаева получила численное большинство уже на 14-й минуте. В середине поля в борьбе за верховой мяч Фомин попал ногой по голове Руденко. Арбитр Стрельцов сразу же предъявил защитнику «моряков» красную карточку. Не слишком ли строго? Гости разыграли лишнего через 15 минут — отличился Нетфуллин.

Новороссийцы сдаваться не собирались, вдесятером лезли вперед и быстро восстановили статус-кво. Умница Саадуев на паузе «отправил в буфет» Варатынова и Обухова и поразил оставленные голкипером ворота. 1:1. На перерыв команды ушли уже в равных составах — вторую желтую карточку схлопотал Хосонов.

В формате «10 на 10» «Химки» оказались свежее, сильнее. Правда, у ряда экспертов возникли вопросы по пенальти в ворота Фролкина. Возможно, Мохаммад сам упал в чужой штрафной в борьбе с Гараевым.

Фролкин, который в этом мачте записал в свой актив несколько сейвов после выстрелов Руденко, справился и с ударом Коряна с «точки»! Однако Аршак оказался первым на добивании — 1:2.

Точку в игре поставил 20-летний Касимов, который тремя днями ранее оформил дубль в кубковой встрече с владивостокским «Динамо».

В последних семи турах у «Химок» пять побед, у «Черноморца» — пять поражений. После финального свистка болельщики «моряков» начали скандировать, обращаясь к своей команде: «Не позорьте имя клуба!»

Щербаченко: — Любопытно, что на острие атак обеих команд вышли однофамильцы — Руденко. Форвард «Химок» явно выиграл эту дуэль. Александр постоянно обострял, нагнетал, оказывался на ударной позиции. Защитники «Черноморца» с ним не справлялись, а вот Фролкин пару раз выручил.

На 15-й минуте судья оставил «Черноморец» в меньшинстве. Мне показалось, что арбитр мог ограничиться желтой карточкой Фомину. Возможно, Стрельцов в концовке тайма решил уравнять составы, предъявив второй «горчичник» Хосонову.

Нетфуллин открыл счет еще при численном большинстве. Тогда подумалось, что москвичи смогут спокойно довести дело до победы. Однако гости провалились в обороне, за что Саадуев их и наказал.

Во втором тайме «Химки» выглядели лучше физически. Но игру обеих команд можно назвать одним словом — солянка. Не увидел структурности, выстроенности. И у «моряков», и у гостей были довольно серьезные разрывы. Только вот у «Химок» эта «солянка», конечно, повкуснее. Да, бывают разные отрезки в матчах, но такая игра все равно позволяет подмосковному коллективу исправно набирать очки и находиться на лидирующих позициях.

В составе красно-черных по-прежнему выделялся Руденко. Как легко он уходил от опеки защитников! Игра ему, конечно, давалась.

Теперь по пенальти. Считаю, арбитр Стрельцов допустил ошибку. Мохаммад, на мой взгляд, упал сам... То есть контакта со стороны защитника «Черноморца» явно было недостаточно для того, чтобы игрок гостей оказался на газоне.

У «моряков» после 70-й минуты закончились силы. Команда Зырянова просто остановилась. Здесь тренерскому штабу надо задуматься над физической подготовкой своих игроков. Над Зыряновым сгущаются тучи. Болельщики, а в Новороссийске они очень требовательные, уже просят его отставки. И пока не видно, как южане будут выбираться из этого кризиса. Не исключаю, что в ближайшее время последуют выводы со стороны руководства. Возможно, Зырянову дадут какое-то количество матчей для исправления нынешнего положения.

Фото ФК «Черноморец»

" Акрон" - лидер

«Акрон» реабилитировался за вылет из Кубка, обыграв в Жигулевске «Енисей» — 3:1.

Команды очень бодро начали матч — три мяча к 17-й минуте!

Счет открыли гости. Да как! Хозин с правой ноги с 30 метров точнехонько уложил мяч в дальний угол. Эффектный прыжок Волкова «Акрон» не спас. Впрочем, хозяева быстро пришли в себя. Эльдарушев, приняв пас спиной к воротам, развернулся и с левой ноги пробил в цель. Подопечные Евгения Калешина мгновенно развили успех. Выверенная подача с фланга Галкина, подставленный затылок Килина — и вот уже 2:1.

«Енисей» больше владел мячом, пытался плести «кружева», но без особой конкретики. А после перерыва Савичев повторил трюк Хозина, выстрелом с 25 метров заставив капитулировать Антипина. Кстати, если бы не голкипер красноярцев, счет был бы крупнее.

Эта победа (пятая кряду!) позволила «Акрону» остаться на первом месте.

Щербаченко: — Тренеры выставили оптимальные составы. Начало встречи напомнило вчерашний матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья» — шахматы, все спокойно, размеренно, осторожно. Ситуацию взорвал сумасшедший гол Хозина. Можно было бы говорить, что Владимир попал случайно, если бы за свою карьеру он не забил массу таких мячей. Чуть позже он опять стрелял издали — рядом со штангой!

После пропущенного гола «Акрон» усилил свое давление на флангах, был очень активен Килин. Ходжаниязов, который виноват в голе «Волгаря» в Кубке, вышел в стартовом составе на месте левого крайнего защитника. Правда, в гибридной схеме Калешина он порой смещается в центр обороны. Так вот именно Ходжаниязов прошел по флангу и отдал голевой пас на Эльдарушева. К слову, в этот момент в штрафной гостей находилось сразу 5 игроков «Акрона». Это уже наработка. Когда Килин забивал после подачи Галкина с другого фланга, штрафная Антипина также была насыщена игроками хозяев. Галкин — несомненно, талантливый, молодой парень. Но бросается в глаза, что Владиславу все-таки не хватает пока скорости. В ряде эпизодов его опережал более возрастной опорник Ланин.

«Енисей» пытался поддушивать за счет коротких и средних пасов, но без серьезной опасности. «Акрон» отдал мяч и уповал на контратаки.

В перерыве Окладников поменял Савельева. Однако гостям по-прежнему не хватало агрессии впереди. Запомнился момент, когда Глушков в одиночку пытался прессинговать защитников, а его никто не поддержал, после чего Никита вопросительно посмотрел на партнеров.

«Акрон» дождался своего шанса и убил интригу в этой встрече. Гол Савичева — все-таки прежде всего ошибка Антипина. Мяч метров с 25 был пущен в ближний угол. Сложилось впечатление, что «Енисей» играет без какого-либо стимула. Нет задач, нет злости... Лучшим в составе гостей был Хозин. Он и забил, и страховал в защите, провел матч довольно уверенно.

Было интересно, выпустит ли Калешин Понсе. Напомню, венесуэлец выразил недовольство своей заменой в кубковой встрече. Но, видимо, эмоции улеглись, и тренер дал ему очередной шанс себя проявить. Это радует. Если бы не Антипин, Понсе бы еще и забил.

Фото ФК «Акрон»

Хомуха о судье Сиденкове: «Эти люди убивают наш футбол!»

«Шинник» и «Алания» сыграли вничью, выдав в Ярославле матч-спектакль. 6 забитых мячей, развязка на 90-й минуте, неоднозначное решение судьи! Хадарцев спас гостей, реализовав пенальти в самой концовке. Арбитр Сиденков посчитал, что мяч после прострела с фланга попал в руку Емельянову и указал на «точку».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев после матча заявил, что будет подана жалоба на работу арбитра.

«Сегодня парни в ударе. Посмотрели атакующий футбол. Шесть мячей увидели трибуны на «Шиннике». И только очень спорный пенальти не дал взять три очка у «Алании». Мы обязательно подадим жалобу на судейство. Пусть ответственное ведомство проверит профессиональное соответствие главного судьи», — написал Евраев в Telegram?канале.

Рулевой «Шинника» Дмитрий Хомуха высказался еще жестче:

— Потеряли два очка. Вина лежит на судьях. Я 10 лет прятался в РФС, чтобы не сталкиваться с такими вещами... Эти люди просто убивают наш футбол, просто убивают! Он накосячил в РПЛ, его спустили сюда. Здесь накосячил. Поедет во вторую лигу. Там накосячит... И никаких последствий. Если бы его лишили права судить на три месяца... А так... Никаких последствий! Где справедливость, где спортивный дух?

Щербаченко: — «Шинник» вышел на игру очень заряженным — как после комсомольского собрания (улыбается). Только и у «Алании» было все в порядке с настроем.

Обе команды играли в атаку, создавали моменты, забивали. По первому тайму хочется выделить левого защитника ярославцев Шадринцева. Парень быстро бежит, у него очень выверенная подача с левой ноги. Это сейчас редкость. Чем-то Дмитрий напоминает Самошникова, который в прошлом сезоне играл в ФНЛ в «Рубине». Дмитрий принадлежит «Родине». Считаю, именно такого игрока и не хватило москвичам в Туле.

Большинство атак хозяев шло через Самойлова, который подтверждал свой статус капитана команды. Дмитрий забил очень красивый гол, который напомнил мощный выстрел красноярца Хозина в игре с «Акроном». С той же дистанции и в тот же угол! Вот теперь — поди попробуй выбери лучший гол тура (смеется). На перерыв команды ушли при своих благодаря отличному удару Гурциева со штрафного — 2:2.

Не зря я в первом тайме хвалил Самойлова. Именно его бильярдный удар вывел ярославцев вперед после перерыва.

Гости здорово провели концовку и спаслись, заработав пенальти. Как мне показалось, арбитр сам не мог увидеть, что же на самом деле там случилось, попал ли мяч в руку Емельянову. Похоже, рефери реагировал только на реакцию игроков «Алании». Если ты не уверен на 100 процентов, нельзя назначать такие пенальти. Рука Емельянова была опорной, полностью лежала на газоне.

Результат, конечно, не устроил ни тех, ни других.

Самину Абдуллахи. Фото ФК «Динамо» Махачкала

Шедевр Абдуллахи

«Динамо» в Махачкале одолело «Нефтехимик» — 1:0. Главный тренер хозяев Курбан Бердыев оставил в запасе одного из лучших опорников лиги Абдуллахи. Тем не менее 22-летний нигериец появился на поле уже в первом тайме, заменив получившего травму Юсупова. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно африканец забил на 67-й минуте гол-красавец и принес бело-голубым победу. Оказавшись первым на подборе, Абдуллахи метров с 25 великолепно пробил с нерабочей левой ноги. Мяч от штанги залетел в сетку ворот Ещенко — 1:0. В целом же матч получился малособытийным. Обе команды выглядели довольно беззубо в атаке.

Щербаченко: — В опорной зоне Махачкалы вышел Юусупов с недолеченной травмой. В итоге Бердыев вынужден был его заменить до перерыва. Выпустил Абдуллахи, который сотворил во втором тайме шедевр!

«Динамо» очень активно начало матч, давило. «Нефтехимик» немного прогнулся, но выдержал. А сразу после перерыва мне гости даже чуть больше понравились. Но бело-голубые забили со стандарта. Великолепное исполнение Абдуллахи. «Динамо» было ближе ко второму голу, чем «Нефтехимик» к первому. Так, например, Сердеров имел хороший шанс отличиться. Стиль команды Бердыева остался прежним. Да, не хватает зрелищности, однако есть результат. Махачкала в гонке за путевку в РПЛ.

«Тюмень» — вторая

«Тюмень» продолжает оставаться в лидерах турнира. Дома сибиряки взяли верх еще над одним выходцем из второй лиги — «Соколом» Дениса Бояринцева (2:0). Команда Игоря Меньщикова получила численное большинство на 38-й минуте — за фол последней надежды в своей штрафной был удален голкипер гостей Косаревский. Правда, «Тюмень» таким «подарком» не воспользовалась — Порохов не попал в створ ворот с «точки».

А вот после перерыва хозяева все-таки дважды разыграли лишнего. Красивым получился первый гол. Тюменцы в семь передач (шесть из них в касание) дошли до чужой штрафной, и Маркелов замкнул прострел Бема на дальней штанге. А на 82-й минуте Порохов реабилитировался за промах с пенальти, забив свой пятый мяч в сезоне. 22-летний нападающий как нож сквозь масло прошил двух защитников и проткнул мяч мимо голкипера!

«Тюмень» на сутки возглавила таблицу, но потом все же пропустила вперед «Акрон».